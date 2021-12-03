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Биатлон

Назван состав российской сборной на эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

В команду вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов вошли в состав российской команды на эстафетную гонку на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

"Мы рассматривали на эстафету все кандидатуры, в том числе новоприбывших [Василия] Томшина и [Александра] Поварницына. И все же заранее держали в голове Серохвостова, хотели попробовать его на втором этапе, который "освободился" с отъездом Елисеева на Кубок IBU. И хоть Даниил вчера и дал нам повод его заменить, решили этого не делать, на тренировке он выглядел хорошо. Надеюсь, завтра он оправдает доверие", - сказал старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

Мужская эстафета пройдет в субботу, начало - 17:10 мск.

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