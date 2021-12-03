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НХЛ

Лундквист признался, что является поклонником вратаря Василевского

Также шведский голкипер отметил прогресс в игре Игоря Шестеркина

ДУБАЙ /ОАЭ/. 3 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и чемпион мира шведский голкипер Хенрик Лундквист признался, что является большим поклонником вратаря клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа" Андрея Василевского. Об этом он рассказал журналистам.

Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли, в сезоне-2020/21 он был признан самым ценным игроком плей-офф, а в сезоне-2018/19 - лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ.

"Я все-таки большой поклонник Василевского, хоть и есть [Якоб] Маркстрём (шведский вратарь "Калгари" - прим. ТАСС). У него большие габариты, и он здорово действует", - сказал Лундквист.

Он также прокомментировал слова вратаря "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина о том, что швед является его кумиром. "Он классно действовал в том году, а сейчас еще лучше. Ему оказывают большое доверие, и он его оправдывает. В целом мне неловко говорить, что я чей-то кумир", - отметил Лундквист.

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