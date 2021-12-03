Разрешенная заполняемость трибун на Кубке Первого канала по хоккею составит 70%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Разрешенная заполняемость трибун на матчах Кубка Первого канала по хоккею составит 70% от общего числа зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

В ФХР отметили, что увеличение заполняемости позволит повторить атмосферу домашних матчей сборной, которой давно не было. Федерация будет тщательно следить за тем, чтобы турнир был проведен при соблюдении всех требований безопасности. Главное условие посещения матчей - наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь.

Кубок Первого канала пройдет в Москве на "ЦСКА-Арене" с 15 по 19 декабря. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура.

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