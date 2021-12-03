Челябинская область готова провести международный турнир по боксу

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области готовы провести в регионе любой турнир по боксу, в том числе международный. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Алексей Текслер после завершения чемпионата России среди женщин.

"Праздник женского бокса в Челябинске состоялся. Прекрасная атмосфера, зрители очень сильно поддерживали всех спортсменов. Мне кажется, что уровень бокса был запредельный. Своим уровнем подготовки и организации соревнований мы доказали, что готовы провести любой турнир, включая международный", - сказал губернатор.

Чемпионат России по боксу среди женщин проходил в Челябинске с 26 ноября по 3 декабря. Для участия в турнире заявились 180 спортсменок из 48 регионов страны, которые состязались в 12 весовых категориях.