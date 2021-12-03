"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с "Ростовом" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".

В составе "Зенита" голы забил Клаудиньо (31-я минута, 69-я, с пенальти). У "Ростова" отличились Дмитрий Полоз (11, с пенальти) и Николай Комличенко (25).

"Зенит" не проигрывает "Ростову" в чемпионатах России с октября 2019 года на протяжении шести встреч (четыре победы, две ничьи). Последний раз ростовчане обыгрывали "Зенит" 19 мая 2019 года (1:0).

На 19-й минуте матча болельщики "Ростова" покинули трибуны, поддержав акцию болельщиков ЦСКА, на 60-й минуте стадион покинули активные болельщики "Зенита". В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2 в матче 16-го тура РПЛ, по ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время гостевого матча чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" 4 декабря покинут трибуну, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд (1911 - год основания ЦСКА - прим. ТАСС), и призвали другие клубы поддержать акцию.

"Ростов" занимает 10-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 18 очков в 17 матчах. "Зенит" идет на первом месте, набрав 37 очков. В следующем туре "Ростов" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом" 11 декабря. "Зенит" в 18-м туре в гостях встретится с московским "Динамо" 12 декабря, до этого петербуржцы дома сыграют с английским "Челси" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.