"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с "Ростовом" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".
В составе "Зенита" голы забил Клаудиньо (31-я минута, 69-я, с пенальти). У "Ростова" отличились Дмитрий Полоз (11, с пенальти) и Николай Комличенко (25).
"Зенит" не проигрывает "Ростову" в чемпионатах России с октября 2019 года на протяжении шести встреч (четыре победы, две ничьи). Последний раз ростовчане обыгрывали "Зенит" 19 мая 2019 года (1:0).
На 19-й минуте матча болельщики "Ростова" покинули трибуны, поддержав акцию болельщиков ЦСКА, на 60-й минуте стадион покинули активные болельщики "Зенита". В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2 в матче 16-го тура РПЛ, по ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время гостевого матча чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" 4 декабря покинут трибуну, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд (1911 - год основания ЦСКА - прим. ТАСС), и призвали другие клубы поддержать акцию.
"Ростов" занимает 10-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 18 очков в 17 матчах. "Зенит" идет на первом месте, набрав 37 очков. В следующем туре "Ростов" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом" 11 декабря. "Зенит" в 18-м туре в гостях встретится с московским "Динамо" 12 декабря, до этого петербуржцы дома сыграют с английским "Челси" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|4
|2
|43-19
|37
|2
|Динамо
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|22-18
|25
|5
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|6
|ЦСКА
|16
|7
|3
|6
|18-16
|24
|7
|Ахмат
|16
|8
|0
|8
|19-21
|24
|8
|Крылья Советов
|16
|7
|3
|6
|20-17
|24
|9
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|10
|Спартак
|16
|5
|5
|6
|18-22
|20
|11
|Ростов
|17
|4
|6
|7
|29-31
|18
|12
|Арсенал
|16
|4
|4
|8
|19-32
|16
|13
|Уфа
|16
|3
|7
|6
|17-22
|16
|14
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|15
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14
|16
|Урал
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13