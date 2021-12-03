{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

УНИКС в овертайме уступил "Олимпиакосу" в матче баскетбольной Евролиги

Казанский клуб прервал свою серию из четырех побед
Марио Хезонья (УНИКС) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Марио Хезонья (УНИКС)
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Казанский УНИКС в овертайме со счетом 84:87 уступил греческому "Олимпиакосу" в матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Лоренцо Браун, набравший 21 очко. У "Олимпиакоса" больше всех очков набрал Александр Везенков (22).

УНИКС прервал свою серию из четырех побед, команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, на счету казанского клуба семь побед и шесть поражений. "Олимпиакос" с девятью победами занимает третью строчку. Следующий матч в Евролиге УНИКС проведет 9 декабря на выезде против израильского "Маккаби", а "Олимпиакос" в этот же день сыграет в гостях против сербской "Црвены Звезды".

КХЛ
СКА обыграл "Йокерит" в матче Континентальной хоккейной лиги
Встреча завершилась со счетом 3:1
СКА обыграл "Йокерит" в матче Континентальной хоккейной лиги
Читать полностью