СКА обыграл "Йокерит" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 3 декабря. Санкт-петербургский СКА дома со счетом 3:1 обыграл хельсинкский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (7-я минута), Данила Моисеев (28) и Андрей Кузьменко (56). У "Йокерита" отличился Юлиус Юнттила (27).

Команды дважды встречались в текущем сезоне: 15 октября "Йокерит" в Хельсинки переиграл СКА в овертайме со счетом 5:4, 19 октября СКА в Санкт-Петербурге одержал победу со счетом 2:0.

В другом матче игрового дня минское "Динамо" в Подольске обыграло местный "Витязь" со счетом 5:2.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 35 матчей команда Валерия Брагина набрала 47 очков. "Йокерит" после 36 игр лидирует на Западе с 50 очками. В следующем матче СКА в Екатеринбурге встретится с местным "Автомобилистом" 6 декабря. "Йокерит" в этот же день в Хельсинки сыграет с хабаровским "Амуром".