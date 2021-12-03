"Зенит" проиграл "Црвене Звезде" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 3 декабря. Петербургский "Зенит" со счетом 58:69 уступил сербской "Црвене Звезде" в матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал Джордан Микки, набравший 16 очков. У "Црвены Звезды" больше всех очков набрал Нейт Уолтерс (14).

"Зенит" остался на пятом месте в турнирной таблице, у петербуржцев восемь побед и пять поражений. "Црвена Звезда" с пятью победами поднялась на 12-е место. Следующий матч в Евролиге "Зенит" проведет дома 9 декабря против турецкого "Фенербахче", а "Црвена Звезда" в этот же день примет греческий "Олимпиакос".