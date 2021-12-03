Российские гандболистки на чемпионате мира ежедневно тестируются на коронавирус

ЛИРИЯ /Испания/, 3 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки на чемпионате мира в Испании ежедневно сдают тесты на коронавирус. Об этом журналистам рассказала гандболистка сборной России Юлия Маркова.

Российские гандболистки в пятницу стартовали на чемпионате мира с победы над командой Камеруна (40:18).

"Мы каждый день сдаем ПЦР-тесты, это не проблема, - ответила Маркова на вопрос о новом штамме коронавируса "омикрон". - Переживать не стоит".

"Первый матч очень волнительный, для кого-то это вообще была первая в карьере игра на чемпионате мира. Было видно, насколько мы переживали и волновались. Но после перерыва мы поймали свой ритм", - сказала гандболистка.

Следующий матч предварительного этапа россиянки сыграют 5 декабря, соперником будет команда Польши.