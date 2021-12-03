Бодниева надеется, что заболевшая ковидом Корнеева еще поможет сборной на чемпионате мира

ЛИРИЯ /Испания/, 3 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по гандболу надеется, что заразившаяся коронавирусом Ирина Корнеева еще поможет команде на чемпионате мира. Об этом журналистам заявила главный тренер сборной Людмила Бодниева.

Российские гандболистки в пятницу стартовали на чемпионате мира с победы над командой Камеруна (40:18). Корнеева сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию перед стартом турнира, который проходит в Испании.

"Корнеева уже находится в России, - сказала Бодниева. - Мы не оставляем надежды, что она присоединится к нам позднее. Все зависит от ограничений, которые будут действовать при въезде для участия в чемпионате".

Корнееву в сборной России заменит Ксения Закордонская. "Она уже присоединилась к команде и тренировалась с нами. Думаю, что для нее это будет неоценимый опыт. Она - молодой игрок, абсолютно без опыта на международной арене. На данный момент пока придерживаем ее в запасе", - отметила главный тренер сборной.

Следующий матч предварительного этапа россиянки сыграют 5 декабря, соперником будет команда Польши.