Конькобежка Голикова заняла второе место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в США

ТАСС, 3 декабря. Россиянка Ангелина Голикова завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США).

Голикова показала результат 36,935 секунды. Победу одержала американка Эрин Джексон (36,809), тройку призеров замкнула представительница Нидерландов Фемке Кок (37,017). Россиянка Ольга Фаткулина (37,034) заняла пятое место, Дарья Качанова (37,263) - десятое.

Голиковой 30 лет, она является чемпионкой мира 2021 года на дистанции 500 м и двукратной чемпионкой Европы в командном спринте (2018, 2020). В активе спортсменки также две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств, серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье.

Этап Кубка мира в США завершится в воскресенье.