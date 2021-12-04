Сборная Хорватии по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса

ТАСС, 4 декабря. Теннисисты Никола Мектич и Мате Павич принесли победу сборной Хорватии над командой Сербии в полуфинальном матче Кубка Дэвиса, обыграв в решающей встрече Новака Джоковича и Филипа Крайиновича. Матч прошел в Мадриде.

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу хорватской пары. В первой встрече Борна Гойо переиграл Душана Лайовича (4:6, 6:3, 6:2). Во второй игре Джокович победил Марина Чилича (6:4, 6:2).

В финале хорваты сыграют с победителями матча между сборными России и Германии.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда. Хорваты становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2005, 2018).