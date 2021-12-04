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НХЛ

"Рейнджерс" победили "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Шестеркин не доиграл встречу из-за травмы

Встреча завершилась со счетом 1:0
Игорь Шестеркин ("Рейнджерс") AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Игорь Шестеркин ("Рейнджерс")
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 4 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбу на 7-й минуте забросил Райан Строум.

Место в воротах "Рейнджерс" с первых минут занял россиянин Игорь Шестеркин. В начале третьего периода в одном из эпизодов голкипер получил травму ноги и смог покинуть лед только с посторонней помощью. Его заменил другой российский вратарь, Александр Георгиев. На счету Шестеркина 19 отраженных бросков, у Георгиева - 9.

Российские нападающие Артемий Панарин, выступающий за "Рейнджерс", и Александр Барабанов из "Сан-Хосе" результативными действиями не отметились.

"Рейнджерс" занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 22 матчах 33 очка. "Сан-Хосе" с 27 очками после 24 игр идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче "Рейнджерс" 5 декабря примут "Чикаго", "Сан-Хосе" 6 декабря в гостях сыграет с "Коламбусом".

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