"Рейнджерс" победили "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Шестеркин не доиграл встречу из-за травмы

ТАСС, 4 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбу на 7-й минуте забросил Райан Строум.
Место в воротах "Рейнджерс" с первых минут занял россиянин Игорь Шестеркин. В начале третьего периода в одном из эпизодов голкипер получил травму ноги и смог покинуть лед только с посторонней помощью. Его заменил другой российский вратарь, Александр Георгиев. На счету Шестеркина 19 отраженных бросков, у Георгиева - 9.
Российские нападающие Артемий Панарин, выступающий за "Рейнджерс", и Александр Барабанов из "Сан-Хосе" результативными действиями не отметились.
"Рейнджерс" занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 22 матчах 33 очка. "Сан-Хосе" с 27 очками после 24 игр идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Рейнджерс" 5 декабря примут "Чикаго", "Сан-Хосе" 6 декабря в гостях сыграет с "Коламбусом".