"Рейнджерс" победили "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Шестеркин не доиграл встречу из-за травмы

ТАСС, 4 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбу на 7-й минуте забросил Райан Строум.

Место в воротах "Рейнджерс" с первых минут занял россиянин Игорь Шестеркин. В начале третьего периода в одном из эпизодов голкипер получил травму ноги и смог покинуть лед только с посторонней помощью. Его заменил другой российский вратарь, Александр Георгиев. На счету Шестеркина 19 отраженных бросков, у Георгиева - 9.