Гол и передача Дадонова помогли "Вегасу" разгромить "Аризону" в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (7-я минута), Макс Пачиоретти (14, 29), Чендлер Стивенсон (28), Майкл Амадио (33), российский нападающий Евгений Дадонов (36) и Николя Руа (58). На счету Дадонова также результативная передача в эпизоде с первым голом Пачиоретти. У проигравших отличился Трэвис Бойд (8), российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

ТАСС, 4 декабря. "Вегас" одержал крупную победу над "Аризоной" со счетом 7:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вегас" занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав в 23 матчах 26 очков. "Аризона" с 12 очками после 24 игр идет на последней, восьмой строчке в таблице Центрального дивизиона.

В следующем матче "Вегас" 6 декабря примет "Калгари", "Аризона" 7 декабря в гостях встретится с "Далласом".

В другом матче игрового дня "Виннипег" на своем льду обыграл "Нью-Джерси" со счетом 8:4. "Виннипег" сначала вел со счетом 3:0, затем пропустил четыре шайбы подряд, но после этого хоккеисты команды отметились еще пятью голами.