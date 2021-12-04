"Клипперс" обыграли "Лейкерс" в матче НБА. Джеймс провел первый матч после карантина

ТАСС, 4 декабря. "Лос-Анджелес Клипперс" победили в гостях со счетом 119:115 "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Энтони Дэвис, на счету которого 27 очков и 10 подборов. У победителей больше всех очков набрал форвард Маркус Моррис (21).

Первый матч после карантина провел форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, который также отметился дабл-даблом (23 очка + 11 подборов). Он был включен в протокол по охране здоровья и безопасности 1 декабря, отмечалось, что игрок провел карантин в Лос-Анджелесе. 3 декабря стало известно, что подозрения на коронавирус у игрока не подтвердились и он сможет сыграть с "Клипперс".

"Клипперс" прервали трехматчевую серию поражений и занимают с 12 победами шестое место таблицы Западной конференции. "Лейкерс" также одержали 12 побед и идут седьмыми.

В следующем матче "Клипперс" 5 декабря сыграют в гостях с "Сакраменто", "Лейкерс" 8 декабря примут "Бостон".