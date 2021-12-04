Ферстаппен назвал трассу "Формулы-1" в Саудовской Аравии опасной

ТАСС, 4 декабря. Трасса 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Саудовской Аравии - является опасной из-за большого количества слепых поворотов. Такое мнение высказал лидер текущего сезона нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, комментарий которого приводит издание Daily Mail.

Гран-при Саудовской Аравии проходит с 3 по 5 декабря. Страна впервые принимает у себя этап "королевских гонок", заезды проходят на городской трассе в Джидде при искусственном освещении.

"Это довольно опасная трасса, - сказал Ферстаппен. - Здесь много слепых поворотов, так что, если кто-то будет медленно ехать в этих местах, то ты не узнаешь об этом, пока не доберешься туда. Я ожидаю неприятностей, могут быть столкновения".

Трасса в Саудовской Аравии включает в себя 27 поворотов, средняя скорость прохождения круга - 242 км/ч. В субботу состоятся третья свободная практика и квалификация, гонка пройдет в воскресенье. По итогам этапа Ферстаппен может досрочно стать чемпионом мира, для этого ему необходимо набрать на 18 очков или более, чем британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".