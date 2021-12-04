Николай Долгополов переизбран вице-президентом Международного комитета фейр-плей

ТАСС, 4 декабря. Николай Долгополов сохранил пост вице-президента Международного комитета фейр-плей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Президентом комитета в шестой раз переизбран двукратный призер Олимпийских игр по фехтованию, хирург-кардиолог Енё Камути. Вторым вице-президентом стал общественный деятель из Италии Маурицио Монего. Исполняющий обязанности президента Международной федерации университетского спорта (FISU) Леонц Эдер вошел в состав совета организации.

"Я очень рад, что совет в очередной раз проголосовал за меня, это честное признание проделанной нами работы, - сказал Камути. - Поскольку наши уставы устарели, нашей самой важной задачей будет их модернизация и обновление. Мы сможем принять новый устав на Генеральной ассамблее в марте следующего года. Я также предложил изменить название нашей организации на Всемирную федерацию фейр-плей, что было поддержано советом".

Долгополов является председателем Российского комитета фейр-плей при Олимпийском комитете России (ОКР), заместителем главного редактора "Российской газеты" и президентом Федерации спортивных журналистов России.

Международный комитет фейр-плей основан в 1963 году, целью организации является всемирная защита и распространение идеалов честной игры. Комитет фокусирует свою деятельность на национальных и международных организациях, работающих в сфере спорта и образования, особое внимание уделяется детям, подросткам а также тем, кто занимается их подготовкой - тренерам и преподавателям. Деятельность комитета заключается в присуждении международных наград фейр-плей каждый год на основе номинаций, подаваемых комитету другими организациями и частными лицами.