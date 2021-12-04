Тренер по физподготовке Боровский перешел из "Кайрата" в "Спартак"

ТАСС, 4 декабря. Тренер по физической подготовке казахстанского футбольного клуба "Кайрат" Вадим Боровский продолжит работу в московском "Спартаке". Об этом сообщает пресс-служба "Кайрата".

Боровский работал в казахстанской команде пять лет.

"Как тренер я на 100% сформировался в "Кайрате", здесь я прошел все этапы становления от тренера филиала Академии им. С. П. Квочкина до тренера команды мастеров "Кайрат", - сказал специалист. - С полной уверенностью могу сказать, что эти пять лет я был счастлив здесь".

Боровскому 35 лет, в качестве футболиста он дважды становился чемпионом Казахстана, а также выигрывал кубок и суперкубок страны.