Богданов и Прохоров победили в соревнованиях саней-двоек на этапе Кубка мира в Сочи

ТАСС, 4 декабря. Россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли первое место в соревнованиях саней-двоек на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Сочи.

По сумме двух попыток россияне показали результат 1 минута 39,351 секунды. Вторыми стали Тони Эггерт и Саша Бенеккен из Германии (1.39,485), третьими - представители Латвии Андрис и Юрис Шицсы (1.39,530). Россияне Дмитрий Халилов и Станислав Мальцев стали седьмыми (1.39,958), Александр Денисьев и Владислав Антонов - восьмыми (1.39,973).

Богданов и Прохоров сели в одни сани перед началом олимпийского сезона. Прошедший старт стал третьим официальным для экипажа. На предыдущем этапе Кубка мира, который проходил в Сочи неделю назад, спортсмены заняли второе место.

Этап в Кубка мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье.