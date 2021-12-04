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Биатлон

Бабиков выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU в Норвегии

Вторым стал норвежец Эрленн Бьёнтегор, третьим - француз Реми Брутье

ТАСС, 4 декабря. Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем масс-старта на 15 км на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.

Россиянин преодолел дистанцию за 41 минуту 33,6 секунды, на четырех огневых рубежах он допустил один промах. Вторым стал норвежец Эрленн Бьёнтегор (отставание - 26,5 секунды; 2 промаха), третьим - француз Реми Брутье (+46,5; 2).

Бабикову 30 лет, он является чемпионом мира 2017 года в эстафете и трехкратным чемпионом Европы.

Этап в Шушене завершится в субботу женским масс-стартом.

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