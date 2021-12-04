Глава UWW Лалович рассказал, какие изменения ждут борьбу на Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объединенный мир борьбы (UWW) к Олимпийским играм 2024 года в Париже планирует сделать упор на улучшение телетрансляций соревнований, а также уделить внимание работе в социальных сетях. Об этом ТАСС рассказал президент организации Ненад Лалович, посетивший Москву в рамках Гран-при Москвы (Кубок Алроса).

"Не думаю, что в Париже будут большие изменения в правилах, мы довольны тем, какой была борьба в Токио. Думаю, борьба сейчас в хорошем состоянии, - рассказал Лалович. - Мы планируем усиление в плане телетрансляций, в работе в соцсетями - это небольшие нюансы, но они способны улучшить спортивную борьбу".

Гран-при Москвы (Кубок Алроса) прошел 3 декабря в формате спортивного шоу. В отличие от предыдущих лет, когда борцы соревновались в командном формате, спортсмены провели индивидуальные встречи - лидеры российской сборной встретились с зарубежными оппонентами. Ранее Лалович в беседе с ТАСС отметил, что ему понравился новый формат турнира, который впервые был опробован в России.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.