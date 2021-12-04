Вратарь Свинов стал футболистом "Спартака"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Голкипер Илья Свинов подписал контракт с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 21-летним вратарем рассчитано до мая 2025 года с опцией продления еще на год. Контракт вступит в силу 1 января.

До этого он представлял тольяттинскую "Ладу", новотроицкую "Носту" и воронежский "Факел". В текущем сезоне он провел 24 матча за воронежцев в Олимп - Футбольной национальной лиге, из которых 11 отыграл "на ноль".

"Спартак" занимает 10-е место турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав в 16 матчах 20 очков. В следующем матче команда Руя Витории примет 4 декабря грозненский "Ахмат".