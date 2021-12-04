Лыжница Непряева стала пятой в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира

ТАСС, 4 декабря. Российская лыжница Наталья Непряева заняла пятое место в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

Россиянка преодолела дистанцию за 27 минут 26,9 секунды. Победу одержала шведка Фрида Карлссон (26.58,4), второй стала норвежка Тереза Йохауг (+0,3), тройку замкнула представительница США Рози Бреннан (+11,3).

Россиянка Татьяна Сорина заняла восьмое место (+35,8), Вероника Степанова стала 17-й (+1.01,6), Анастасия Рыгалина - 19-й (+1.09,8), Юлия Ступак - 22-й (+1.19,7), Лилия Васильева - 28-й (+1.30,7), Мария Истомина - 40-й (+1.49,3).

В общем зачете Кубка мира лидирует Карлссон с 320 очками, на втором месте идет Йохауг (260 очков), тройку замыкает шведка Майя Дальквист (227).

Этап в Норвегии завершится 5 декабря.