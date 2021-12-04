Биатлонистка Рёйселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 4 декабря. Норвежка Марте Рёйселанн заняла первое место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 20,6 секунды и допустила один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала француженка Анаис Бескон (отставание 4,8 секунды; 0 промахов), тройку лучших замкнула ее соотечественница Анаис Шевалье-Буше (+7,0; 1).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 17-е место (+1.43,4; 1). Светлана Миронова стала 24-й (+2.22,9; 4), Кристина Резцова - 31-й (+2.55,2; 5), Ирина Казакевич - 32-й (+3.01,9; 4), Лариса Куклина - 36-й (+3.33,2; 5).

В общем зачете Кубка мира лидирует австрийка Лиза Тереза Хаузер с 177 очками. На втором месте идет Рёйселанн (168 очков), тройку замыкает белоруска Динара Алимбекова (160).

Позднее в субботу пройдет мужская эстафета.