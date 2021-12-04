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Кубок Дэвиса

Сборная России вышла вперед в полуфинальном матче против команды Германии на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублев двух сетах обыграл Доминика Кёпфера
Андрей Рублев EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 4 декабря. Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Германии Доминика Кёпфера в первой игре полуфинального матча Кубка Дэвиса. Встреча прошла в Мадриде.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Рублева. Сборная России вышла вперед в противостоянии - 1-0. В следующей игре Даниил Медведев встретится с Яном-Ленардом Штруффом. На парную встречу заявлены Рублев и Аслан Карацев, которые сыграют с Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.

Победители матча сыграют в финале с командой Хорватии 5 декабря.

В состав сборной России вошли Медведев, Рублев, Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без национального флага и гимна.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.

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Кубок ДэвисаРублев, Андрей Андреевич
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