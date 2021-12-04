В "Ахмате" назвали цель клуба на сезон

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Главной целью российского футбольного клуба "Ахмат" в текущем сезоне является выход в еврокубки. Об этом журналистам заявил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

"Выигрывать всегда приятно. Цели на сезон - выход в еврокубки. Будем ли усиляться? Будем", - сказал Даудов.

После 16 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" идет на седьмом месте в турнирной таблице с 24 очками. Еврокубковой зоной являются места с первого по четвертое, "Ахмат" уступает идущему четвертым ЦСКА три очка, имея игру в запасе.

В субботу "Ахмат" в гостях сыграет с московским "Спартаком". Начало встречи - 17:00 мск.