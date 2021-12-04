Павличенко стал четвертым на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи

ТАСС, 4 декабря. Российский саночник Семен Павличенко занял четвертое место на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Сочи.

Победителем стал латвиец Кристерс Апарйодс, время которого составило 1 минуту 42,881 секунды. Вторым стал немец Йоханнес Людвиг (отставание - 0,024 секунды), третьим - итальянец Доминик Фишналлер (+0,039).

Павличенко отстал от победителя на 0,245 секунды. Роман Репилов занял восьмое место (+0,543), Павел Репилов - 11-е (+0,649), Александр Горбацевич - 12-е (+0,743).

Павличенко 30 лет, он является двукратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы.

В общем зачете на первых трех местах располагаются представители Германии: лидирует Людвиг, набравший по итогам трех этапов 285 очков, вторым идет Феликс Лох (220), третьим - Макс Лангенхан (176). Роман Репилов - пятый (154), Павличенко - седьмой (128), Горбацевич - 12-й (104), Павел Репилов - 15-й (81), Матвей Пересторонин - 30-й (37).

Этап в Сочи завершится в воскресенье.