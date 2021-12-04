Московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" и одержало третью победу подряд в КХЛ

ТАСС 4 декабря. Московское "Динамо" со счетом 4:0 победило уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 4 032 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Сергеев (17-я минута), Антон Белов (19), дубль оформил Станислав Галиев (26, 32).

После третьей пропущенной шайбы был заменен вратарь уфимской команды Юха Метсола, вместо него вышел Александр Шарыченков. Ранее серия Метсолы без пропущенных шайб составляла 93 минуты 15 секунд.

Голкипер московского клуба Иван Бочаров провел "на ноль" 20-й матч в КХЛ.

"Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками в 36 встречах, "Салават Юлаев" располагается на четвертой строчке на Востоке с 45 очками после 36 игр. В следующем матче "Динамо" примет ЦСКА, "Салават Юлаев" на домашней площадке сыграет с владивостокским "Адмиралом", обе игры пройдут 6 декабря.