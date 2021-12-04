{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Крылов: затраты организаторов матча КХЛ в Дубае остались в пределах бизнес-плана

Вынесенный матч между "Авангардом" и "Ак Барсом" прошел в пятницу в Дубае

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Затраты на организацию вынесенного матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" в Дубае остались в пределах бизнес-плана. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Вынесенный матч КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом" прошел в пятницу в Дубае и завершился со счетом 3:1 в пользу казанского клуба.

"Мы остались в бизнес-плане. Про деньги, заработанные по итогам, будет информация через несколько дней", - сказал Крылов.

Теги
КХЛ
КХЛ
В "Авангарде" оценили организацию вынесенного матча КХЛ в ОАЭ на четверку
Омский клуб в Дубае проиграл казанскому "Ак Барсу"
Читать полностью