Крылов: для появления клуба КХЛ в Дубае нужна хоккейная академия

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Для того, чтобы в Дубае появился клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), необходимо иметь в этом регионе детскую академию. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров "Авангарда", член совета директоров лиги Александр Крылов.

Вынесенный матч КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом" прошел в Дубае в пятницу и завершился со счетом 3:1 в пользу казанцев.

"Нужно начинать с экспатов, иностранных работников, которых в Дубае около 3 млн, и 30% приехали из стран, где хоккей известен и популярен, и это первая целевая аудитория, - сказал Крылов. - Есть смешанные браки, и их дети приобщаются к хоккею. Если говорить про создание клуба, то нужно дополнительно выстраивать систему образования, нужна академия. Поэтому я бы развивал детский хоккей".

Крылов рассказал про процесс возможного появления в Дубае клуба КХЛ. "Изначально это не казалось утопией, и были мысли расширять лигу. Есть экономические предпосылки, и вчерашний день дал понять, что они обоснованные. Нужно проанализировать это событие совместно с шоу, поскольку если мы пойдем в такой проект, то нужна дополнительная экономическая целесообразность. Поскольку есть негативные примеры создания клубов", - отметил он.

"Нужна полная экономическая самостоятельность и вовлеченность властей. Я как член совета директоров ответственен за стратегию развития КХЛ, и это подразумевает возможное наличие клуба в Дубае", - добавил он.

Организация клуба КХЛ в Дубае будет мощным подспорьем для бизнеса с точки зрения встреч и проектов, отметил Крылов. "Тем более Дубай открыт как в сторону Запада, так и в России, и это правильная бизнес-позиция, там есть интерес к России с точки зрения бизнеса. Еще скажу, что "Авангард" нашел несколько спонсоров, которые с нами будут в следующем сезоне, пока готовилось шоу", - подчеркнул Крылов.

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