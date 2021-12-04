{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта
Обновлено 

Экипаж Гайтюкевича стал третьим в двойках на этапе Кубка мира по бобслею в Германии

Первое и второе места заняли спортсмены из Германии
Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов E​PA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов
© E​PA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 4 декабря. Россияне Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли третье место на этапе Кубка мира по бобслею в соревнованиях экипажей-двоек. Заезды проходили в германском Альтенберге.

По итогам двух попыток первое место заняли бобслеисты из Германии Франческо Фридрих и Александр Шулле, их результат составил 1 минута 49,96 секунды. Вторую строчку заняли их соотечественники Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер (отставание 0,24 секунды). Отставание россиян составило 0,27 секунды. Максим Андрианов и Илья Малых расположились на 19-й строчке (+1,82).

Экипаж Гайтюкевича вышел на третье место в общем зачете Кубка мира в двойках, набрав 568 очков. Первую строчку занимает экипаж Фридриха (675 очков), вторую - Лохнера (630).

Этап Кубка мира завершится в воскресенье. 

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Бокс
Поединок российского боксера Гассиева отменен из-за перелома руки
Бой с украинцем Андреем Руденко должен был состояться 25 декабря в Сочи
Читать полностью