Экипаж Гайтюкевича стал третьим в двойках на этапе Кубка мира по бобслею в Германии

ТАСС, 4 декабря. Россияне Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли третье место на этапе Кубка мира по бобслею в соревнованиях экипажей-двоек. Заезды проходили в германском Альтенберге.

По итогам двух попыток первое место заняли бобслеисты из Германии Франческо Фридрих и Александр Шулле, их результат составил 1 минута 49,96 секунды. Вторую строчку заняли их соотечественники Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер (отставание 0,24 секунды). Отставание россиян составило 0,27 секунды. Максим Андрианов и Илья Малых расположились на 19-й строчке (+1,82).

Экипаж Гайтюкевича вышел на третье место в общем зачете Кубка мира в двойках, набрав 568 очков. Первую строчку занимает экипаж Фридриха (675 очков), вторую - Лохнера (630).

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.