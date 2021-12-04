Самбисты 13 стран примут участие в открытом Кубке Союзного государства России и Белоруссии

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 декабря. /ТАСС/. Спортсмены из 13 стран примут участие в открытом Кубке Союзного государства России и Белоруссии, который пройдет в воскресенье на "Сириус-Арене". Об этом в субботу на пресс-конференции сообщил вице-президент ассоциации "Мы родом из самбо" Александр Яковлев.

"У нас 14 участников из 13 стран. Это Россия, Белоруссия, Словения, Северная Македония, Таджикистан, Узбекистан, Испания, Молдавия, Монголия, Болгария, Киргизия, Сербия, Армения. Очень сильные спортсмены, квалифицированная и разносторонняя команда участников", - сказал Яковлев. Он добавил, что из-за пандемии коронавируса не смогли принять участие в турнире спортсмены из Греции, Грузии, Казахстана, Латвии, Румынии и США. Яковлев напомнил, что Кубок союзного государства России и Белоруссии пройдет в третий раз.

По словам президента ассоциации "Мы родом из самбо" Владимира Япринцева, победитель турнира получит 4 тыс. долларов, спортсмены, занявшие второе и третье места, - 3 тыс. и 1,5 тыс. долларов соответственно. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные призы за лучшую технику и волю к победе в размере 1 тыс. долларов.

"Когда говорят, что самбо - российский вид спорта, то я не совсем согласен, потому что он и белорусский, и узбекский, и все скажут, что это наш вид спорта. Я бы сказал, что это советский вид спорта, - отметил заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич. - И когда мы наш родной вид спорта - самбо - развиваем, я думаю, что мы на правильном пути".

Замминистра добавил, что в этом году в организации турнира принимает участие Министерство спорта и туризма Белоруссии, Министерство спорта РФ, а также постоянно действующий комитет Союзного государства России и Белоруссии.