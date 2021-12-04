Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете на втором этапе Кубка мира

ТАСС, 4 декабря. Сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в эстафетной гонке 4x7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Первое место заняла сборная Норвегии с результатом 1 час 14 минут 9,3 секунды, затратив четыре дополнительные патрона. Вторыми стали французы (отставание - 11,2 секунды; 8 дополнительных патронов). Россияне отстали от норвежцев на 45,9 секунды, затратив девять дополнительных патронов и заехав на один штрафной круг.

Российские биатлонисты впервые завоевали медали Кубка мира в нынешнем сезоне. В предыдущих восьми гонках у женщин и мужчин россияне не поднимались выше четвертого места.

Сборная России не может победить в мужской эстафете на этапах Кубка мира с 13 января 2019 года. Тогда российская команда в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова победили на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В воскресенье пройдут женская эстафета и мужская гонка преследования, которые закроют соревновательную программу второго этапа Кубка мира.