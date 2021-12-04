Федерация гандбола России стала лауреатом премии за борьбу с договорными матчами

В сентябре гандбольная федерация разоблачила схему, которая позволяла незаконно обогащаться игрокам юношеской сборной России. Восемь гандболистов подверглись санкциям за то, что делали ставки на матчи сборной России, в которых сами принимали участие.

"Мы воспринимаем эту премию как некий аванс, федерация и дальше намерена бороться и делать все возможное, чтобы этих вещей в нашем виде спорта не было, - сказал генеральный директор федерации Лев Воронин. - Гандбольное сообщество положительно откликнулось на наши действия, мы надеемся, что вместе одержим победу над этим злом".

Расследование дела вела комиссия по этике ФГР во главе с Борисом Кипкеевым. "Я рад, что именно эта работа была отмечена такой престижной премией, - сказал он. - Когда в сентябре мы обсуждали первые итоги расследования выявленных нами фактов финансового допинга, не скрою, у нас были споры - надо ли публично отображать эти факты, как это отразится на репутации гандбола, на имидже руководителей этого вида спорта и игроков, на отношении к нам международных партнеров".

"Я как руководитель комиссии по этике Федерации гандбола России рад констатировать - мы оказались абсолютно правы, когда безжалостно вскрыли этот нарыв. Мы получили полную поддержку от всех наших партнеров и лишний раз убедились, что открытое обсуждение проблем помогает быстрее их решать. Спасибо, "Прометей", спасибо, коллеги!" - отметил он.

Интернет-премией "Прометей" отмечаются наиболее полезные для общества проекты. В конкурсе принимают участие сайты и мобильные приложения, а также интернет-проекты коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ. С 2011 года в премии участвовали тысячи проектов и конкурсантов, из которых более 200 в итоге стали ее лауреатами.