Камельзон: российские теннисисты сыграли классом выше сборной Германии

В субботу в первой встрече полуфинального матча Кубка Дэвиса Андрей Рублев обыграл Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:0. Во второй игре Даниил Медведев оказался сильнее Яна-Ленарда Штруффа (6:4, 6:4). Российские теннисисты вышли в финал турнира впервые с 2007 года, тогда они проиграли американцам (1-4).

"В первом сете у них [Рублева и Кёпфера] была борьба. Во втором сете сказалась разница в классе, Рублев играл на голову выше соперника. Та же история была с Медведевым. Поэтому ребята не ощутили в одиночных встречах каких-либо сложностей", - сказал Камельзон.

Тренер также рассказал о шансах российских теннисистов в финальном матче с хорватами, который состоится 5 декабря. "Нам самое главное - не доводить до пары. Финалы игры всегда являются необычными, иногда они бывают менее интересными, чем полуфиналы и четвертьфиналы. Пара у них всегда была сильная. Главная задача российской команды - не доводить до пары. У нас опытная команда, ребята все это хорошо понимают, нам нужно сделать две одиночные победы", - добавил специалист.