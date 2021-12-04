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Кубок Дэвиса

Камельзон: российские теннисисты сыграли классом выше сборной Германии

В субботу сборная России обыграла команду Германии в полуфинале Кубка Дэвиса
Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские теннисисты не испытали проблем в полуфинальном матче Кубка Дэвиса против сборной Германии. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

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В субботу в первой встрече полуфинального матча Кубка Дэвиса Андрей Рублев обыграл Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:0. Во второй игре Даниил Медведев оказался сильнее Яна-Ленарда Штруффа (6:4, 6:4). Российские теннисисты вышли в финал турнира впервые с 2007 года, тогда они проиграли американцам (1-4).

"В первом сете у них [Рублева и Кёпфера] была борьба. Во втором сете сказалась разница в классе, Рублев играл на голову выше соперника. Та же история была с Медведевым. Поэтому ребята не ощутили в одиночных встречах каких-либо сложностей", - сказал Камельзон.

Тренер также рассказал о шансах российских теннисистов в финальном матче с хорватами, который состоится 5 декабря. "Нам самое главное - не доводить до пары. Финалы игры всегда являются необычными, иногда они бывают менее интересными, чем полуфиналы и четвертьфиналы. Пара у них всегда была сильная. Главная задача российской команды - не доводить до пары. У нас опытная команда, ребята все это хорошо понимают, нам нужно сделать две одиночные победы", - добавил специалист.

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