Крылов: в России пока нет клубов, готовых вступить в КХЛ

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Клубов, которые в ближайшем будущем могли бы вступить в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), в России пока нет. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров "Авангарда", член совета директоров лиги Александр Крылов.

В 2017 году лигу покинул новокузнецкий "Металлург", в 2019-м - "Лада" и "Югра".

"Если бы они могли потенциально стать участниками, значит, уже бы стали. Если нет, значит, там что-то не так. Создавая лигу, если сравнивать нас с Национальной хоккейной лигой, средний бюджет на содержание клуба расходится - это ответ на вопрос, в каком направлении мы движемся", - сказал Крылов.

"Металлург", "Югра" и "Лада" сейчас выступают в Высшей хоккейной лиге.