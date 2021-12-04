"Мальмё" во второй раз подряд выиграл чемпионат Швеции по футболу

ТАСС, 4 декабря. Футболисты "Мальмё" сыграли вничью с "Хальмстадом" со счетом 0:0 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Швеции и стал победителями первенства страны.

"Мальмё" набрал 59 очков в 30 матчах и занял первое место в турнирной таблице, обойдя по дополнительным показателям АИК, обыгравший в субботу "Сириус" (4:2) на домашнем поле. Третье место занял "Юргорден" с 57 очками после 30 встреч.

"Мальмё" в 22-й раз в своей истории и во второй подряд стал победителем чемпионата Швеции, в активе клуба 14 побед в кубке страны и две - в суперкубке. "Мальмё" является финалистом Кубка европейских чемпионов сезона-1978/79, а также финалистом Межконтинентального кубка 1979 года.

"Мальмё" является соперником петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов. В выездном матче второго тура шведский клуб потерпел поражение (0:4). В матче второго круга в Швеции команды сыграли вничью (1:1), после чего "Мальмё" потерял шансы на выход в весеннюю часть еврокубков.