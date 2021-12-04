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Кубок Дэвиса

Кафельников считает российских теннисистов фаворитами в финальном матче с хорватами

В воскресенье сборная России сыграет с командой Хорватии в финале Кубка Дэвиса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сборную России по теннису можно считать фаворитом в финальном матче Кубка Дэвиса против команды Хорватии. Такое мнение высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса 2002 года Евгений Кафельников.

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Сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса

В субботу сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса. В первой встрече полуфинального матча Андрей Рублев обыграл Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:0. Во второй игре Даниил Медведев оказался сильнее Яна-Ленарда Штруффа (6:4, 6:4). Финальный матч состоится 5 декабря, российские теннисисты сыграют с хорватами.

"Может быть много нюансов, но, безусловно, наши ребята - фавориты. Я все-таки думаю, что все вопросы нужно решать в одиночных встречах. Объективно у хорватов лучшая пара в мире (Никола Мектич и Мате Павич - прим. ТАСС). Но я уверен, что ребята решат вопросы, не доходя до решающего матча", - сказал Кафельников.

Специалист отметил прогресс в игре Рублева по ходу турнира. "Безусловно, он [Рублев] сегодня играл лучше, понимал всю ответственность сегодняшнего матча и сделал все так, как нужно", - добавил Кафельников.

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Кафельников, Евгений АлександровичКубок Дэвиса
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