"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Хави

ТАСС, 4 декабря. Футболисты "Барселоны" уступили "Бетису" со счетом 0:1 в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в присутствии 66 250 зрителей.

Гол на 79-й минуте встречи забил нападающий "Бетиса" Хуанми.

"Барселона" потерпела первое поражение под руководством нового главного тренера команды Хави, который занял пост 6 ноября. До этого "Барселона" победила "Эспаньол" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании, сыграла вничью с португальской "Бенфикой" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1), а затем обыграла "Вильярреал" в 15-м туре первенства страны.

Соглашение с Хави рассчитано до лета 2024 года. Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре титула победителя Лиги чемпионов.

"Барселона" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка в 15 матчах. "Бетис" поднялся на третье место с 30-ю очками после 16 матчей.

В следующем туре подопечные Хави 12 декабря в гостях встретятся с "Осасуной", а 8 декабря в гостях сыграют с германской "Баварией" во встрече заключительного тура Лиги чемпионов. "Бетис" в 17-м туре чемпионата страны 12 декабря дома примет "Реал Сосьедад", а 9 декабря на выезде проведет встречу группового этапа Лиги Европы против шотландского "Селтика".