"Ливерпуль" вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 4 декабря. Футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 1:0 на выезде победил "Вулверхэмптон" в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Забитым мячом на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте отметился Дивок Ориги.

"Ливерпуль" поднялся на первую строчку турнирной таблицы, набрав 34 очка в 15 играх. Подопечные Юргена Клоппа одержали четвертую победу подряд. "Вулверхэмптон" не может выиграть в чемпионате на протяжении трех встреч кряду и занимает восьмое место, набрав 21 очко в 15 играх. Ранее в субботу лидировавший в чемпионате "Челси" в гостевом матче уступил "Вест Хэму" (2:3), после 15 игр подопечные Томаса Тухеля опустились на второе место в таблице, набрав 33 очка.

В следующем матче "Ливерпуль" примет "Астон Виллу" 11 декабря. "Вулверхэмптон" в этот же день на выезде сыграет с "Манчестер Сити".