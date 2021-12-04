Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

ТАСС, 4 декабря. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии. Соревнования проходят на городской трассе в Джидде при искусственном освещении.

Второе место занял партнер британца по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин занял последнее, 20-е место, его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

Ферстаппен опережал Хэмилтона в решающем сегменте, но позже ошибся на последнем повороте и попал в аварию, сломав заднюю подвеску болида.

Саудовская Аравия впервые принимает этап "королевских гонок". Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 20:30 мск.