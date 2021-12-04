Навка призналась, что была рада познакомить жителей ОАЭ с фигурным катанием

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка была рада познакомить жителей ОАЭ с фигурным катанием. Об этом она рассказала журналистам.

В субботу на льду "Кока-Кола - Арена" прошло театрализованное шоу "Спящая красавица", которое стало первым, проведенным в Дубае. Днем ранее здесь состоялся вынесенный матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Авангардом" и "Ак Барсом" (1:3).

"Мы были уверены, что зрители не оставят без внимания это уникальное событие. Ровно за ночь после хоккея мы перемонтировали площадку, снабдили ее уникальными приборами и совершили, наверное, невозможное, - сказала Навка. - Публика тут невероятно теплая, отзывчивая, жадная до таких шоу. Как я знаю, в Эмиратах такое впервые, зрителям понравилось, и они не уходили до последнего".