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Фигурное катание

Навка считает, что нельзя отбирать в детском возрасте мечту победить на Олимпиаде

Федерация фигурного катания Норвегии внесла предложение в Международный союз конькобежцев повысить возрастной ценз для выступления на соревнованиях
Татьяна Навка Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Татьяна Навка
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка считает, что у детей нельзя отбирать выступать и побеждать на Олимпийских играх. Такое мнение она высказала журналистам.

Ранее "Матч ТВ" сообщил, что Федерация фигурного катания Норвегии внесла предложение в Международный союз конькобежцев повысить возрастной ценз для выступления на соревнованиях.

© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

"Как только у нас что-то новое, это стараются прикрыть, задушить. Если в 14 лет рановато, но если девочка готова в 16 лет выступать на Олимпиаде, зачем это отбирать у ребенка. Но в 18 лет ты тоже ребенок, но раньше такой цензуры не было. Нельзя отбирать у ребенка такую мечту", - сказала она.

"У меня такой опыт был, ничего против нет. Я выиграла Олимпиаду в 15 лет, начала выигрывать чемпионат мира в 14, поэтому почему нет, если человек может. Как говорит Татьяна Александровна [Тарасова], побеждает сильнейший", - отметила олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова.

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