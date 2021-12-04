Навка считает фигуристок группы Тутберидзе фаворитами в борьбе за олимпийское золото

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Подопечные Этери Тутберидзе являются главными претендентками на победу в женском одиночном катании на Олимпиаде 2022 года. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

"Мы в целом болеем за наших ребят как в одиночном катании, так и в танцах. Надеемся, что победим во всех видах, и мужчинам желаем хотя бы быть в тройке, - сказала Навка.

Загитова в ответ на вопрос о любимой фигуристке отметила, что поддерживает хорошие отношения со всеми спортсменками группы Тутберидзе. "Я с ними занимаюсь, со всеми общаюсь, личные симпатии есть ко всем, потому что у нас дружеская атмосфера. Победит на Олимпиаде сильнейший", - сказала она.

"Думаю, победит команда Тутберидзе", - добавила Навка.