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Футбол в Германии

"Бавария" победила "Боруссию" из Дортмунда в матче чемпионата Германии по футболу

Роберт Левандовский установил рекорд по числу голов в выездных матчах первенства страны
Эрлинг Холанд ("Боруссия") и Роберт Левандовский ("Бавария") EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Эрлинг Холанд ("Боруссия") и Роберт Левандовский ("Бавария")
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 4 декабря. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:2 обыграла дортмундскую "Боруссию" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Дортмунде.

Забитыми мячами в составе "Баварии" отметились Роберт Левандовский (9 и 77) и Кингсли Коман (44), у команды из Дортмунда отличились Юлиан Брандт (5-я минута) и Эрлинг Холанд (48). Левандовский забил 118 голов в выездных матчах чемпионата Германии и превзошел достижение бывшего форварда "Шальке" Клауса Фишера (117).

"Бавария" обыграла "Боруссию" в седьмой раз подряд во всех турнирах.

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 34 очка и увеличила отрыв от занимающей второе место "Боруссии" на четыре балла.

В следующем матче "Бавария" сыграет дома с "Майнцем" 11 декабря, перед этим мюнхенцы примут испанскую "Барселону" в матче Лиги чемпионов 8 декабря. "Боруссия" следующий матч в чемпионате Германии проведет в гостях против "Бохума" 11 декабря, до этого она примет турецкий "Бешикташ" в Лиге чемпионов 7 декабря.

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