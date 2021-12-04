Футболист "Локомотива" Миранчук надеется, что сможет играть в начале весенней части сезона

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук надеется на то, что сможет играть в начале следующей весенней части сезона. Об этом Миранчук рассказал журналистам.

Футболист получил травму в январе 2021 года, повреждение выявили летом. В сентябре ему был поставлен диагноз "частичный разрыв и воспаление сухожилия". 27 ноября "Локомотив" сообщил, что футболист завершил курс реабилитации в Германии и вернулся в Москву.

"Не буду форсировать, охота уже залечиться, - сказал Миранчук. - Надеюсь, что в начале следующей части сезона смогу играть. Сильно соскучился по команде - три месяца там. Сейчас я почувствовал, что снова пообщаться с ребятами, быть в коллективе дорогого стоит".

"Локомотив" не может выиграть на протяжении четырех матчей, набрать очки - трех. "Что происходит с командой? Не буду отвечать, это отдельная тема. Причин много, но ничего говорить об этом не буду. Удалось ли пообщаться с Рангником? Нет", - добавил Миранчук.

Миранчук рассказал, что часто общается с братом Алексеем, который выступает за итальянскую "Аталанту". "Часто с Лешей общаемся, не знаю, будет ли он зимой уходить из "Аталанты". Хочу увидеть его и пообщаться на эту тему, узнать, что он думает. Какой клуб пожелал бы ему? "Барселону", - добавил Миранчук.