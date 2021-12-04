Жумагулов жестко отреагировал на провокацию с фильмом "Борат" перед боем в UFC

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион AMC Fight Nights казахстанец Жалгас Жумагулов жестко отреагировал на провокацию соперника, использовавшего перед боем в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) кадры из фильма "Борат". Об этом Жумагулов рассказал ТАСС.

В ночь на воскресенье Жумагулов проведет бой против ангольца Манела Капе на турнире UFC в Лас-Вегасе. Капе перед боем провоцировал соперника, используя кадры из фильма "Борат" в своих публикациях в соцсетях.

"Разумный человек все должен понимать и знать нашу историю, - сказал Жумагулов. - А кто такой Борат? Мы воинственный народ, воспитаны по-другому. Такого [как в фильме] у нас нет. Я на это внимания не обращаю, а соперник хочет вывести меня из себя".

"Я чувствую, как будто мне 25-26 лет. У меня новый тренер по физподготовке, новый диетолог, новый тренер по боксу, который со мной очень хорошо поработал. Я стал легче держать вес, все анализы, которые я сдаю, хорошие. Вес вообще отличный, не чувствую, что мне 33 года", - добавил боец.

Жумагулову 33 года, ранее он становился чемпионом организации Fight Nights. Всего на его счету 14 побед и пять поражений.

Картина "Борат-2" (Borat Subsequent Moviefilm, 2020) режиссера Джейсона Уолинера получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший комедийный фильм или мюзикл". Фильм является продолжением комедии 2006 года о журналисте Борате Сагдиеве (Саша Барон Коэн) и его приключениях в США. Картина повествует о том, как Борат вновь отправляется в США, чтобы сделать американскому вице-президенту подарок.