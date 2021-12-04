"Интер" разгромил "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 4 декабря. Футбольный клуб "Интер" со счетом 3:0 разгромил "Рому" в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Забитыми мячами в составе миланского клуба отметились Хакан Чалханоглу (15-я минута), Эдин Джеко (24), и Дензел Дамфрис (39).

Подопечные Симоне Индзаги одержали шестую победу в чемпионате за последние семь встреч и располагаются на второй строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. Подопечные Жозе Моуринью проиграли во втором матче кряду и занимают пятое место с 25 очками.

В следующем туре чемпионата Италии "Интер" дома сыграет с "Кальяри" 12 декабря, "Рома" на следующий день примет "Специю".