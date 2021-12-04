Соперник Жумагулова назвал шуткой провокации с использованием кадров из фильма "Борат"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Соперник казахстанца Жалгаса Жумагулова анголец Манел Капе назвал шуткой провокацию с использованием кадров из фильма "Борат" перед поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом Капе рассказал ТАСС.

Бой пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC в Лас-Вегасе. Капе перед поединком провоцировал соперника, используя кадры из фильма "Борат" в своих публикациях в соцсетях.

"Это была шутка, которая предназначалась только Жалгасу, - сказал Капе. - Я ничего не имею против народа Казахстана, у меня там много друзей. Просто я люблю этот фильм и подумал, что это могло бы быть смешным. А так это игра, шутка, не более того".

Картина "Борат-2" (Borat Subsequent Moviefilm, 2020) режиссера Джейсона Уолинера получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший комедийный фильм или мюзикл". Фильм является продолжением комедии 2006 года о журналисте Борате Сагдиеве (Саша Барон Коэн) и его приключениях в США. Картина повествует о том, как Борат вновь отправляется в США, чтобы сделать американскому вице-президенту подарок.