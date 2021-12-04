Фигуристов встретили аншлагом. В Дубае прошло шоу с участием Навки и Загитовой

"Мы надеемся, что после сегодняшнего шоу разойдется молва о нем, его будут обсуждать на работе, и есть шансы, что завтра продажи (шоу также пройдет и в воскресенье - прим. ТАСС) будут увеличены. Вся окупаемость строится на привлечении спонсоров и продаже билетов", - подчеркнул Крылов на встрече с журналистами до показа ледовой сказки.

Мероприятие состоялось в рамках Dubai Ice Show, которое включало в себя и вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и "Ак Барсом", сыгранный в пятницу (1:3). По словам одного из организаторов мероприятия - председателя совета директоров омского клуба и члена совета директоров КХЛ Александра Крылова, задачей было отбить средства, затраченные на организацию обоих мероприятий, за счет вложений спонсоров и продажи билетов.

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Ледовое театрализованное шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" впервые прошло на арене в Дубае. Мероприятие, в котором выступали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Татьяна Навка и Алина Загитова, прошло практически при аншлаге.

Премьера самого шоу состоялась еще в конце 2019 года - мюзикл является новой интерпретацией известной сказки. По сюжету фея Элифеанта, которую играет Навка, являющаяся и руководительницей проекта, после того, как у нее украли крылья, переходит на сторону зла и меняет свое одеяние с белого на черное. Загитова играет Спящую красавицу - принцессу Лею, которая засыпает после того, как укололась пальцем о шип розы. Это было частью предсказания Элифеанты, однако в конце концов все заканчивается хорошо - благодаря силе любви Лея оживает.

В ходе разучивания своей роли Загитовой пришлось переучиваться на то, чтобы выступать в парном катании. "Татьяна Александровна [Тарасова] дала мне толчок, когда в этой сказке я в первый раз попробовала парные элементы. Действительно, я одиночница, парное и одиночное катание для меня - это разные вещи, и очень хорошо, что есть такой опыт", - рассказала Загитова после своего выступления.

Совершили невозможное

В спектакле помимо Навки и Загитовой заняты и другие известные фигуристы: пятикратный чемпион США и двукратный победитель Турнира четырех континентов Петр Чернышев, бронзовые призеры чемпионата мира и Европы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Возлюбленного Леи играет двукратный чемпион России среди юниоров и четырехкратный чемпион Италии Иван Ригини.

Было ощущение, что представление посетило даже больше зрителей, чем на хоккее. Хотя количество мест было сокращено в связи с изменениями конфигурации арены.

"Мы были уверены, что зрители не оставят без внимания это уникальное событие. Ровно за ночь после хоккея мы перемонтировали площадку, снабдили ее уникальными приборами и совершили, наверное, невозможное. Публика тут невероятно теплая, отзывчивая, жадная до таких шоу. Как я знаю, в Эмиратах такое впервые, зрителям понравилось, и они не уходили до последнего", - сказала после выступления Навка.

Она отметила, что готова помогать знакомить местную публику с фигурным катанием. "Надеемся, что здесь будет как своя хоккейная команда, так и свои олимпийские чемпионы [по фигурному катанию]", - отметила она.

Шоу "Спящая красавица" до приезда в ОАЭ уже могли посмотреть в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. По словам Навки, представление также состоится в Абу-Даби.